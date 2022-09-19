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Три миллиона тенге за смерть: каковы риски законопроекта Минздрава по страхованию
Сегодня на пленарном заседании мажилиса министр здравохранения Ажар Гиният представила законопроект с поправками по вопросам страхования в здравоохранении.
В его рамках обозначено, что страхование профессиональной ответственности медработников будет осуществляться за счет работодателя. Кроме того, предусматривается выплата компенсации. Так, за смерть предусмотрена компенсация в 1000 МРП, то есть более трёх миллионов тенге (на сегодняшний день 1 МРП составляет 3063 тенге). Зачем нужны предлагаемые новшества в системе здравоохранения? Как они могут повлиять на качество медуслуг? Об этом подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Суть законопроекта
Систему юридической, финансовой защиты и ответственности медработников поручил внедрить президент Касым-Жомарт Токаев в мае 2020 года на заседании национального совета общественного доверия. Разработка законопроекта началась в 2021 году.
По словам Ажар Гиният, поправки в законопроект нужны для того, чтобы повысить статус медработников и качества медпомощи, а также для защиты прав пациентов.
"Деятельность медицинских работников относится к профессиям, сопряженным с постоянным риском во благо общества, является сложной и ответственной, но, к сожалению, этот благородный труд остается недооцененным", - подчеркнула министр на заседании.
Ежегодно в Казахстане за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медработников заводят по 300 уголовных дел. Уголовные дела возбуждаются зачастую на специалистов хирургического профиля (акушер-гинекологи – 14 человек, хирурги – 14, травматологи – восемь, анестезиологи - шесть).
В законопроекте предлагают снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжёлого вреда здоровью. При тяжёлом вреде или смерти пациента предлагается меру "лишение свободы" заменить на "ограничение свободы" с пересмотром сроков наказаний.
При разработке поправок учитывался опыт международных стран. Так, во Франции уголовную ответственность за медицинские уголовные правонарушения могут нести и юридические лица. В Англии - к гражданской ответственности может быть привлечена администрация медучреждения в случае, когда оно не обеспечило надлежащую работу медработника, допустившего медицинскую ошибку.
В Израиле гражданско-правовую ответственность несёт учреждение, в котором осуществлял деятельность медработник. В Германии институт обязательного медстрахования ответственности врача за совершенную ошибку был введен восемь лет назад.
Что касется стран СНГ, то в Украине нормы о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником предусмотрены в уголовных кодексах.
О том, что значит нести персональную ответственность за здоровье пациента, министр здравохранения знает не понаслышке. Ажар Гиният прошла путь от педиатра до главы ведомства.
В кулуарах мажилиса она прокомментиовала вопрос о своей первой врачебной ошибке.
"Я очень хорошо помню свою первую ошибку. Я лечила ребёнка с кишечной инфекцией, у него снизилась температура, всё было хорошо.
Но на третий день у него поднялась температура, ребёнок был бледным. Тогда я обратилась к своим коллегам, и мы посмотрели вместе. Я лечила кишечную инфекцию. Оказалось, что у ребёнка была нижнедолевая пневмония", - рассказала Ажар Гиният.
Риски закопроекта
На заседании мажилиса депутаты спросили министра, не увеличится ли поток жалоб в надежде получить выплаты. Ажар Гиният подтвердила, что риски есть. При этом она добавила утверждение о необходимости реформ.
“Это новая реформа для нашей страны. Вводится новый механизм. Конечно, будут какие-то шерховатости. Не могу дать гарантии. Но надо делать эту реформу. Это лучшие практики мира. В лучших странах она введена. Лучших врачей там в тюрьмы не сажают.
Упешное исполнение новшеств зависит от нас - медицинских работников и общества. Не могу говорить, что рисков не будет, но всё зависит от исполнения законодательства”.
У министра депутаты также поинтересовались о том, не вырастит ли стоимость медуслуг в частных клиниках из-за страховки. По словам Гиният, многие частные компании уже страхуют своих работников. Этот опыт изучался и внедрялся от них.
Кроме того, у депутатов возникли вопросы о мере наказания. О том, что лишение свободы сроком на шесть лет - не сильно сниженная норма, всего лишь на год, то есть пять лет.
Также на заседании прозвучало мнение, что нужно убрать упоминание статьи 317 Уголовного кодекса. На основании неё прописывается мера наказания медработников за ошибку. Кроме того, участники заседания обратили внимание на доработку вопроса по экспертизе, которая будет использоваться при установлении степени вины медработников.
Министр здравохранения сообщила, что все недоработки законопроекта будут обсуждаться с соотвествующими органами.
Поинтересовались мажилисмены и рисками, связанными с оттоком кадров. По их мнению, введение лицензирования на каждого медработника в 2025 году, может привести к оттоку. Депутаты также напомнили о "наболевших проблемах" здравоохранения. Так, например, большинство медработников, направленных в аулы на отработку, там не остаются.
"Не во всех сёлах есть условия для медработников. В некоторых домах нет отопления или в них нужно делать ремонт. Они непригодны для жилья. Медработники, в основном, учатся и долгое время живут в крупных городах. Они видят, какими могут быть современные клиники. После этого у них нет желания оставаться в сёлах, где нет условий", - ответила Ажар Гиният.
Заканчивая обсуждение проекта, министр здравохранения добавила, что все поправки направлены для улучшения качества оказания помощи пациентам.
"Этот законопроект и предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников позволит снизить правовые риски, уменьшить отток действующих профессиональных кадров, повысить их чувство защищенности, мотивировать молодежь связать свое будущее с медицинской профессией. В конечном счете, нормы нацелены на повышение качества оказания медицинской помощи, защиту пациента путем получения гарантированной возможности полноценной реабилитации и восстановления здоровья в случае медицинского инцидента", - заключила министр.
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