open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • За смерть пациента в Казахстане будут платить три миллиона тенге
gov.kz Сегодня, 11:13
258
Фото: gov.kz

За смерть пациента в Казахстане будут платить три миллиона тенге

Министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая на пленарном заседании мажилиса, представила законопроект с поправками по вопросам стразования в здравоохранении. В его рамках предусматривается выплата компенсации за причинённый вред пациенту страховой компанией, передаёт BaigeNews.kz. Так, за смерть предусмотрена компенсация в 1000 МРП, то есть более трёх миллионов тенге (на сегодняшний день 1 МРП составляет 3063 тенге).

"В случае отказа от выплаты и неудовлетворённости пациент имеет право обратиться в суд. При обращении в суд выплата не производится", - сообщила министр.

Размер страхового взноса будет определён с учетом степени ответственности медицинского работника. За  установление инвалидности первой  группы предусмотрена компенсация 800 МРП, второй группы - 600 МРП, третьей группы  - 500 МРП –  более полутора миллионов тенге. За увечье или травму, или иное повреждение здоровью без установления инвалидности - 300 МРП - около миллиона на сегодняшний день.

"Министерством предлагается разработанная адаптированная модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании, с предельным объёмом финансовой ответственности страховщика, с финансированием через тарифы медицинских услуг, где страхователем выступает работодатель, а медицинская организация заключает коллективный договор со страховой компанией", - сообщила Ажар Гиният.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#здравоохранение #Мажилис
Сегодня, 11:13
258
Зарина Козова Журналист
Наверх