За смерть пациента в Казахстане будут платить три миллиона тенге

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Министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая на пленарном заседании мажилиса, представила законопроект с поправками по вопросам стразования в здравоохранении. В его рамках предусматривается выплата компенсации за причинённый вред пациенту страховой компанией, передаёт BaigeNews.kz. Так, за смерть предусмотрена компенсация в 1000 МРП, то есть более трёх миллионов тенге (на сегодняшний день 1 МРП составляет 3063 тенге).

"В случае отказа от выплаты и неудовлетворённости пациент имеет право обратиться в суд. При обращении в суд выплата не производится", - сообщила министр.

Размер страхового взноса будет определён с учетом степени ответственности медицинского работника. За установление инвалидности первой группы предусмотрена компенсация 800 МРП, второй группы - 600 МРП, третьей группы - 500 МРП – более полутора миллионов тенге. За увечье или травму, или иное повреждение здоровью без установления инвалидности - 300 МРП - около миллиона на сегодняшний день.