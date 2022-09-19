Кто оплатит врачебную ошибку, объяснил Минздрав

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Министр здравоохранения Ажар Гиният представила на пленарном заседании мажилиса законопроект с поправками по вопросам здравоохранения. В его рамках обозначено, что страхование профессиональной ответственности медработников будет осуществляться за счет работодателя, передаёт BaigeNews.kz.

С 2025 года предлагается разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медработниками. Это приведет к солидарной профессиональной ответственности, сообщила министр.

По её словам, в 2023 году системой страхования профессиональной ответственности предлагается охватить свыше 304 тысяч медработников на сумму 4,6 миллиарда тенге. Из них 2,7 миллиарда тенге - за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 1, 8 миллиарда тенге - за счет ОСМС.

Кроме этого, предлагается снизить размер штрафа и срок ареста заа неумышленное причинение среднего и тяжёлого вреда здоровью.

При тяжёлом вреде или смерти пациента предлагается меру "лишение свободы" заменить на "ограничение свободы" с пересмотром сроков наказаний.

"Предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников направлена на защиту прав граждан, на возмещение вреда здоровью и жизни при получении медуслуг, а также на юридическую и финансовую защиту медработников, снижению оттока высококвалифицированных специалистов из отрасли, деятельность которых связана с общественно-полезным риском при оказании помощи больному", - сообщила министр.

По словам Ажар Гиният, этот законопроект и предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников позволит снизить правовые риски, уменьшить отток действующих профессиональных кадров, мотивировать молодёжь связать свое будущее с медицинской профессией.