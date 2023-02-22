Три казахстанских города завершили разработку своих дизайн-кодов

Фото: kazinform.kz

Астана, Алматы и Актобе подготовили дизайн-коды своих городов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК. По другим городам ведётся формирование дизайн-проектов с учетом новых стандартов.

Отмечается, что в рамках адаптации стандартов комплексной городской застройки в регионах страны ведется разработка дизайн-проектов (кодов) городов республиканского значения, областных центров и крупных городов с применением благоустройства и малых архитектурных форм.

"Дизайн-код позволяет преобразить городскую среду, определив целостную картину городского пространства с учетом местной специфики и идентичности. Разработка дизайн-кодов включает концептуальные решения и подходы к колористике и отделке фасадов, входным группам, дизайну элементов инфраструктуры, отдельным функциональным зонам, благоустройству, озеленению, системе навигации, вывескам, фирменному стилю и т.д", - говорится в сообщении.

Дизайн-код ‒ совокупность правил, требований и рекомендаций, касающихся размещения элементов благоустройства, в том числе информационных конструкций (вывесок, городской навигации), рекламных конструкций, нестационарных объектов (сезонных кафе, киосков), озеленения, освещения, фасадов, ограждений.