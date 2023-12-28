Тревога в аэропорту Астаны: пассажир заявил об оружии и наркотиках

В аэропорту Астаны назвали причину объявленной в здании тревоги, передаёт BaigeNews.kz.

"44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS 954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики. Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился "подозреваемый" пассажир. Были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Астаны проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции.

"Полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. Тревога снята. Происшествие влечёт за собой выплату штрафа в размере 5 000 МРП (более 17 миллионов тенге) или лишение свободы на срок до пяти лет по статье 273 УК РК", - уточнили в пресс-службе аэропорта.