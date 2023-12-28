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Тревога объявлена в аэропорту Астаны

Сегодня, 19:03
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03
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Фото: baigenews.kz

В Международном аэропорту Астаны объявили тревогу, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил источник в администрации.

Полный комментарий в пресс-службе объекта обещали предоставить позже. Пока же в Telegram-канале аэропорта появилось сообщение:

"В международном аэропорту Астаны объявлена тревога. Просим пассажиров бережно относиться к личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности".

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