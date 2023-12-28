Тревога объявлена в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту Астаны объявили тревогу, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил источник в администрации.

Полный комментарий в пресс-службе объекта обещали предоставить позже. Пока же в Telegram-канале аэропорта появилось сообщение: