Третью нитку газопровода "Бухара-Урал" планируют завершить в 2024 году

95,5 процента достигнет уровень газификации населения Актюбинской области до конца года. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким региона Асхат Шахаров, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в регионе проводятся мероприятия по повышению качества жизни и решению системных вопросов, включая инженерную инфраструктуру населённых пунктов, в том числе сельских.

"Глава государства поручил обеспечить 100 процентов населения качественной питьевой водой к 2025 году. На сегодня 98,2 процента населения нашей области обеспечено водоснабжением. По итогам года мы подведём водоснабжение к 27 селам и доведём обеспеченность населения до 99,2 процента. В следующем году за счёт реализации проектов водоснабжения в 11 сёлах с населением 5,5 тысячи человек показатель достигнет 99,8 процента. Также президент в своем Послании отметил необходимость дальнейшей газификации сельских населённых пунктов. На сегодня 93,4 процента населения области обеспечено газом. С начала года газифицировано 17 сёл с населением более 7,5 тысячи человек, до конца года обеспечим газом 95,5 процента населения области. В следующем году планируется газифицировать восемь сёл, где проживают порядка трёх тысяч человек", - отметил Асхат Шахаров.

Аким области сообщил, что реализацию важного для дальнейшего развития региона инфраструктурного проекта по строительству третьей нитки газопровода "Бухара-Урал" планируется завершить в 2024 году. Проект стоимостью 43,4 миллиарда тенге позволит на ближайшие 50 лет снять с повестки дня дефицит газа в областном центре, который уже сегодня достигает 1,6 миллиарда кубометров в год.