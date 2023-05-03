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Требуют работу вне очереди: в Жанаозене прокомментировали забастовку жителей
В акимате Жанаозена ответили на требования части жителей, объявивших голодовку, передаёт BaigeNews.kz.
"В городе действует специальный алгоритм, согласно которому безработные жители трудоустраиваются в нефтяную отрасль согласно общей очереди. Объявившие голодовку ранее требовали трудоустройства в нефтегазовый сектор в обход общей очереди, на что представители акимата им ответили отказом, так как это будет несправедливо по отношению к другим людям в списке очередников", - сообщили в пресс-службе городской администрации.
В акимате отметили, что в данный момент в Жанаозене есть ряд возможностей позволяющих найти работу и повысить квалификацию.
"При трудоустройстве в рамках госпрограмм за соискателем сохраняется очерёдность в алгоритме трудоустройства в нефтяную отрасль, то есть, работая в другой сфере, вы можете ждать своей очереди в нефтегазовом секторе. Уважаемые земляки, мы не можем выполнить ваше ультимативное требование, так как это ущемит права остальных жителей нашего города, которые спокойно работают в различных сферах, ожидая своей очереди. Мы призываем вас к благоразумию. Не поддавайтесь на провокации", - заключили в акимате.
3 мая мужчины собрались у акимата Жанаозена с требованием обеспечить их рабочими местами на нефтяных предприятиях в регионе.
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