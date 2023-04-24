"Требования митингующих нелогичны". Протесты нефтяников глазами политологов и экономистов

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После недавних событий, связанных с трудовыми отношениями на нефтедобывающих и нефтесервисных предприятиях, в Жанаозене создали специальную рабочую группу. Она проанализирует эти процессы. Cвоим взглядом на происходящее c BaigeNews.kz поделились отечественные эксперты-политологи.

Юрий Масанов: "Пора менять формы трудовых конфликтов на более конструктивные"

Экономический обозреватель Юрий Масанов считает требования собравшихся в Астане нефтяников из Жанаозена неправомерными.

"В этом плане я полностью солидарен с позицией "КазМунайГаза". Тендер на оказание услуг прошёл открытый, это не был кулуарный конкурс, где распределяли деньги. Победила другая компания, а "БерАли Мангистау Company" проиграла из-за того, что дала цену выше. Поэтому требование отменить результаты тендера, который проверили в фонде "Самрук-Казына" и не нашли никаких нарушений, нельзя считать правомерными ни с какой стороны", – уверен эксперт.

Он напомнил, что работникам компании предложили трудоустройство на других, дочерних предприятиях.

"Они от предложения отказались. То есть говорить о том, что люди собрались и приехали в Астану из-за того, что остались без работы и средств к существованию, нельзя. Это, я так понимаю, была ширма, а на самом деле вся цель сводилась к отмене тендера. Здесь мы можем видеть, что настоящими бенефициарами всей этой кампании является руководство "БерАли Мангистау Company". Они фактически играли судьбами сотрудников, подговорив их поехать в Астану и устроить собрание у Минэнерго. Более того, как сказал в одном из комментариев для СМИ министр энергетики, 19 человек ранее уже от другого предприятия выступали на аналогичных собраниях. Эта ситуация полностью мне не ясна", – отметил Масанов.

По мнению экономического обозревателя, идти на поводу у митингующих чревато последствиями в будущем.

"По их сценарию решить вопрос можно, если пойти на уступки. Но, на мой взгляд, это приведёт к потаканию неправомерным требованиям. В следующие разы будут использоваться аналогичные инструменты – собрания, митинги, забастовки, чтобы отменять тендеры, которые проходили по закону и по всем правилам. Считаю, что так делать не стоит. При этом напомню, что, как пояснили в "КазМунайГаз", они пошли на некоторый компромисс, и теперь тендер будет проводится не раз в год, а на три года – с правом продления ещё на два. Кроме того, надо понимать, что мы строим рыночную экономику, и поэтому нормально, что какие-то компании выигрывают в тендерах и получают заказы, а какие-то проигрывают. Это вопросы к администрации предприятия, которая не может работать в рыночных условиях, и работники которой зависят от того, как пройдёт один тендер раз в год. Руководству, наверно, надо как-то с этим разбираться", – считает Юрий Масанов.

Митинги, по его мнению, – не конструктивный выход.

"В целом, эта манера при каждой проблеме идти сразу на митинги – я считаю, это неправильно. Нельзя так делать. Думаю, нужно менять формы решения трудовых конфликтов на какие-то методы в законном русле и с равным обсуждением всех сторон, в том числе медиации", – подчеркнул эксперт.

Марат Шибутов: "Ситуацию может спасти открытие новых месторождений"

Политолог Марат Шибутов, анализируя ситуацию, указал на конкуренцию за рабочие места.

"Раньше в Жанаозене жило 42 тысячи человек, а сейчас 152 тысячи. Раньше там добывали семь миллионов тонн нефти, сейчас пять миллионов. Запасы нефти истощаются. С другой стороны, набирает силу автоматизация рабочих процессов. А это означает сокращение рабочих мест. Получается, что у нас Жанаозен попадает в классическую ловушку. Производство сокращается, рабочие места сокращаются, а население растёт. Разумеется, увеличивается конкуренция за рабочие места, и очень сильно. В нефтянке нет столько рабочих мест, и в нефтесервисной отрасли тоже. Ситуацию может спасти открытие новых месторождений где-нибудь в другом месте – например, в Мангистауской, может, в Атырауской области. Вывоз жанаозенцев туда на вахту работать. Всё остальное не поможет", – уверен политолог.

Требования нефтяников аннулировать результаты конкурса он, как и Юрий Масанов, считает неправомерными.

"Требования митингующих нелогичны, есть же тендер. Тендер выиграли – всё, в принципе. Это не их проблема, а владельца, это же частный бизнес. Если он не может обеспечить работу для людей, пусть закрывает и платит компенсацию, согласно Трудовому кодексу. Весь Казахстан так живёт, проводит и участвует в тендерах. Это коммерческие риски. Сокращается зарплата, персонал – по-другому никак", – заключил Марат Шибутов.

Талгат Калиев: "Я бы переиграл тендер, исключив спекулянтов на социальной стабильности"

Происходящее проанализировал на своём Telegram-канале и казахстанский политолог Талгат Калиев. Он не склонен видеть в ситуации политическую подоплёку.

"Жанаозенский кейс находится преимущественно в двух плоскостях – трудового спора и коммерческо-правовых разногласий вокруг результатов тендера. Политической составляющей изначально в этой ситуации нет. Но она возникает при условии неспособности разрешить проблему по-отдельности в соответствующих плоскостях. Это, в свою очередь, обусловлено отсутствием чётких правовых механизмов и прозрачных правил игры и в нефтегазовом секторе, и сфере государственных закупок. Десятилетиями все возникавшие нештатные ситуации решались в ручном режиме, когда дешевле было "выбросить" несколько миллиардов для локализации ситуации, чем разрушить устойчивые схемы. Это стало и причиной послужившего триггером для январских событий повышения цен на газ, этим обусловлены регулярный дефицит горюче-смазочных материалов, ежегодные ремонты нефтеперерабатывающих заводов и неспособность или нежелание ключевых игроков рынка строить четвёртый завод".

По мнению эксперта, очевидно, что стране нужен либо качественно новый закон о госзакупках или принципиально новый механизм организации тендеров с привлечением общественности, сильные профсоюзы, профессиональные переговорщики и медиаторы. А также "понятный всем порядок трудоустройства, карьерного роста и выплаты вознаграждений в нефтегазовой сфере – от рядового бурильщика до топ-менеджмента компаний с государственным участием".

"Чтобы получающие зарплаты и бонусы в десятки миллионов тенге не смотрели с высокомерием на рядовых рабочих, упрекая за каждую прибавку к зарплате. Во многом, именно это неприкрытое ханжество провоцирует социальные протесты", – считает Калиев.

Он также предположил, что простые рабочие стали инструментом в руках администрации.

"Нельзя исключать, что нынешние пикетчики в Астане выступают эмиссарами некоего нефтяного клана, инструментом проигравшей компании. Слишком странно выглядят назойливые требования отдать ей проигранный контракт. Но это не только не отменяет наличия проблемы, а напротив, свидетельствует в пользу того, что порядок в этой сфере нужно наводить раз и навсегда. Признаться, я бы и в самом деле переиграл спорный тендер, запретив участие компаний, позволивших себе столь циничные спекуляции. А бенефициаров этого протеста, посмевших спекулировать на социальной стабильности, привлек бы к ответственности…

Как бы там ни было, но интересы, может быть, десятка ключевых акторов отечественной нефтянки не могут быть выше интересов всего населения страны и государства в целом. Рано или поздно наводить порядок в этой сфере придётся. Зачем откладывать?" – заключил политолог.

Напомним, 10 апреля десятки экс-сотрудников нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" приехали в столицу. Люди собрались перед зданием Министерства энергетики. Они настаивали на аннулировании результатов конкурса, по которым предприятие лишилось контракта на выполнение услуг для "ОзенМунайГаз". В ответ им предложили трудоустройство в других – дочерних – предприятиях, но они отказались, продолжая настаивать на своём. И пробыли на площади почти сутки. На следующий день их задержали стражи порядка.

В этот же день около двух тысяч жителей Жанаозена вышли к зданию акимата с требованиями освободить задержанных в столице нефтяников.

Ранее также сообщалось о проводимом расследовании по фактам хищений в холдинге "ОзенМунайГаз" и компании "БерАли Мангистау Company". Их администрацию подозревают в хищениях в особо крупных размерах.

Также известно, что в Жанаозене приступила к работе специальная рабочая группа, в неё включили сотрудников "КазМунайГаза". Она изучит и даст оценку работе нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий населённого пункта.