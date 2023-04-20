Спецгруппа из числа сотрудников "КазМунайГаза" проверит работу предприятий в Жанаозене

В Жанаозене приступила к работе специальная рабочая группа, сформированная из числа сотрудников "КазМунайГаза". Она проанализирует деятельность нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Группу в составе 33 различных специалистов возглавил заместитель председателя правления КМГ Даулетжан Хасанов.

Установочное совещание с участниками группы провёл председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев. Перед ними поставлены задачи провести встречи с трудовыми коллективами города, ознакомиться с условиями труда работников, закупочной деятельностью и другими аспектами работы предприятий.

Отдельно будут рассмотрены жалобы сотрудников местных компаний по предполагаемым фактам нарушения условий договоров, в том числе озвученные бывшими работниками "БерАли Мангистау Company" в ходе заседаний специальной комиссии в Астане.

Кроме того, особое внимание будет уделено выявлению и пресечению коррупционных рисков при проведении закупочных процедур предприятиями Жанаозена по различным видам услуг.

По итогам анализа, представленным рабочей комиссией, будет сформирован план действий, направленный на устранение актуальных проблем экономического и социального характера.