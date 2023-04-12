Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура

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Пятерых наиболее активных митингующих жанаозенцев в Астане привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев.

“Пятеро наиболее активных митингующих – правонарушители, они привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции протеста по статье 488 КоАП РК – были предупреждены и также были отпущены”, - сообщил Умиралиев в кулуарах мажилиса.

Он также сообщил, что всего были задержаны 126 человек. При этом он подчеркнул, что все отпущены, спор урегулирован.

"Были одобрены 10 представителей из бывших работников данной компании (“БерАли Мангистау Company” - Авт.), они находятся здесь для того, чтобы в переговорном правовом поле с “КазМунайГаз”, с Минэнерго разрешить данную ситуацию", - отметил спикер.

Он также подчеркнул, что действие митингующих в Астане было незаконным, так как местные исполнительные органы не получили заранее уведомление о проведении митинга.

"Вы знаете, в соответствии с законом о мирных собраниях для проведения собраний, пикетов, акций необходимо уведомление за пять дней до проведения таких мероприятий в местные исполнительные органы", - пояснил замгенпрокурора.

В свою очередь, бастовавшие нефтяники не подавали уведомления местным исполнительным органам Астаны. Руководство Минэнергетики и "Казмунагайза" провели встречу с протестующими и разъяснили порядок регулирования возникшего трудового спора.

Кроме того, работникам предложили устроиться в аналогичные компании с сохранением тех же условий труда. Того же объема заработной платы. На что протестующие ответили отказом и продолжили свои действия незаконного собрания, сообщил Умиралиев.

Он добавил, что для пресечения правонарушения и обеспечения порядка органами прокуратуры совместно с исполнительными органами неоднократно были проведены разъяснительные работы.

"Мы им разъясняли, каким образом этот спор решается, что этот спор решается досудебным регулированием либо в судебном порядке. Но ни как не проведением акцией протеста, тем более без уведомления исполнительных органов. Это было проигнорировано. Органами полицией для пресечения административных нарушений митингующие были доставлены в полицию. После проведения профилактической работы большая часть были отпущены", - отметил спикер.