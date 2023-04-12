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polisia.kz Сегодня, 10:21
74
Сегодня, 10:21
74
Фото: polisia.kz

В Жанаозене задержали жителей, перекрывших дорогу

В Жанаозене проходит задержание людей, которые перекрыли автомобильную дорогу в поддержку нефтяников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. 

"Утром, 12 апреля, в городе Жанаозен группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта горожан. Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками полиции они были доставлены в городской отдел полиции города для проведения профилактической беседы", — говорится в сообщении.

Подобное деяние полицийские квалифицируют по статье 614 КоАП РК — "Создание препятствия для движения транспортных средств", которая влечёт ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП.

Уточняется, что 24 человека уже отпущены. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости противоправных действий. 

Отметим, что сегодня утром в Астане освободили нефтяников, задержанных накануне. Бывшие рабочие "БерАли Мангистау Company" записали видеообращение и сообщили, что отправляются домой в Мангистаускую область.

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Сегодня, 10:21
74
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