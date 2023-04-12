В Жанаозене задержали жителей, перекрывших дорогу

Фото: polisia.kz

В Жанаозене проходит задержание людей, которые перекрыли автомобильную дорогу в поддержку нефтяников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

"Утром, 12 апреля, в городе Жанаозен группа граждан перекрыла проезжую часть, создавая препятствия для движения транспорта горожан. Для обеспечения общественной безопасности и беспрепятственного движения транспортных средств сотрудниками полиции они были доставлены в городской отдел полиции города для проведения профилактической беседы", — говорится в сообщении.

Подобное деяние полицийские квалифицируют по статье 614 КоАП РК — "Создание препятствия для движения транспортных средств", которая влечёт ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП.

Уточняется, что 24 человека уже отпущены. Полицейские провели с ними профилактические беседы о недопустимости противоправных действий.

Отметим, что сегодня утром в Астане освободили нефтяников, задержанных накануне. Бывшие рабочие "БерАли Мангистау Company" записали видеообращение и сообщили, что отправляются домой в Мангистаускую область.