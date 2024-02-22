Требования к пищевым добавкам изменили в ЕАЭС

C 27 февраля вступят в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", передаёт BaigeNews.kz.

Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 августа 2023 года.

Изменения разработаны казахстанской стороной совместно с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС с привлечением казахстанского научного круга, специалистов Казахской академии питания.

Они предусматривают исключение из перечня разрешённых пищевых добавок и ароматизаторов 19 позиций: танины пищевые, консервант дифенил, регулятор кислотности лактат аммония и другие.

Добавки исключены в связи с утратой актуальности, отсутствием вреда для здоровья либо переносом в отдельную категорию.

При этом перечень дополнен шестью позициями (сополимер метакрилата основной, нейтральный, анионный и другие).

Также обновлен понятийный аппарат, скорректирована область применения отдельных пищевых добавок, требования к маркировке.

Если раньше на упаковке в составе продукта указывались только код "Е" и числовой индекс, то теперь также необходимо будет писать назначение добавки (стабилизатор, загуститель или краситель).