Требования к пищевым добавкам изменили в ЕАЭС
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C 27 февраля вступят в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", передаёт BaigeNews.kz.
Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 29 августа 2023 года.
Изменения разработаны казахстанской стороной совместно с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС с привлечением казахстанского научного круга, специалистов Казахской академии питания.
Они предусматривают исключение из перечня разрешённых пищевых добавок и ароматизаторов 19 позиций: танины пищевые, консервант дифенил, регулятор кислотности лактат аммония и другие.
Добавки исключены в связи с утратой актуальности, отсутствием вреда для здоровья либо переносом в отдельную категорию.
При этом перечень дополнен шестью позициями (сополимер метакрилата основной, нейтральный, анионный и другие).
Также обновлен понятийный аппарат, скорректирована область применения отдельных пищевых добавок, требования к маркировке.
Если раньше на упаковке в составе продукта указывались только код "Е" и числовой индекс, то теперь также необходимо будет писать назначение добавки (стабилизатор, загуститель или краситель).
"Внесенные изменения направлены на приведение к единообразию требований к пищевым добавкам. Это позволит обеспечить информированность потребителей о составе пищевой продукции, в частности о пищевых добавках, ароматизаторах, технологических вспомогательных средствах, влияющих на безопасность такой продукции", - пояснили в Минторговли и интеграции РК.
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