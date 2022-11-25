Трассы закрыли в трёх областях Казахстана

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Из-за метели и плохой видимости закрыли участки трасс в Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Абайской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Дорожные службы перешли на усиленный режим работы. На линии работает 60 единиц спецтехники.

С 18:30 в Абайской области движение ограничено на участках трассы "Алматы-Усть-Каменогорск", а именно от границы Жетысуской области до города Аягоз; от города Аягоз до села Калбатау; от села Калбатау до границы ВКО.

Также движение ограничено на трассе "Таскескен-Бахты" (км 0-184) - это отрезок от села Таскескен до села Бахты.

В Жетысуской области закрыт участок трассы "Алматы-Усть-Каменогорск" от города Ушарал до границы Абайской области.

В Восточно-Казахстанской области закрыт участок трассы "Алматы-Усть-Каменогорск" от границы Абайской области до посёлка Касым Кайсенова.

А также участок трассы "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" (км 105-123), это отрезок от города Шемонаиха до границы Российской Федерации.