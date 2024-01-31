Трассы закрыли из-за непогоды в семи областях Казахстана

Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспорта на 14 участках дорог республиканского значения в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области для грузовых и общественных видов транспорта закрыт участок дороги "Самара-Шымкент" от Актобе до посёлка Карабутак.

Для всех видов транспорта перекрыли трассу "Самара-Шымкент" от развилки М-32 и А-26 до границы Кызылординской области.

В Алматинской области ограничение введено для всех видов транспорта на трёх участках:

"Алматы-Ташкент-Термез" - от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области; "Алматы-Шелек-Хоргос" - от села Панфилова до границы Жетысуской области; "Алматы-Усть-Каменогорск" - от ПВП до Конаева.

В Жамбылской области также перекрыты три участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез":

между сёлами Кенен и Кайнар; от села Кордай до границы Алматинской области; от села Кайнар до села Мерке.

В области Жетысу – участок "Алматы-Усть-Каменогорск" (от границы Алматинской области до Талдыкоргана).

В Кызылординской области ограничение действует на двух участках дорог:

"Кызылорда-Павлодар" - от Кызылорды до границы Улытауской области;

"Самара-Шымкент" - от границы Актюбинской области до границы Туркестанской области.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

В области Улытау невозможно проехать по дорогам "Кызылорда-Павлодар" (от границы Кызылординской области до села Талап) и "Жезказган-Петропавловск" (от посёлка Улытау до границы Костанайской области).

В Костанайской области перекрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до Аркалыка.