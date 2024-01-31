Трассы закрыли из-за непогоды в семи областях Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспорта на 14 участках дорог республиканского значения в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Актюбинской области для грузовых и общественных видов транспорта закрыт участок дороги "Самара-Шымкент" от Актобе до посёлка Карабутак.
Для всех видов транспорта перекрыли трассу "Самара-Шымкент" от развилки М-32 и А-26 до границы Кызылординской области.
В Алматинской области ограничение введено для всех видов транспорта на трёх участках:
- "Алматы-Ташкент-Термез" - от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области;
- "Алматы-Шелек-Хоргос" - от села Панфилова до границы Жетысуской области;
- "Алматы-Усть-Каменогорск" - от ПВП до Конаева.
В Жамбылской области также перекрыты три участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез":
- между сёлами Кенен и Кайнар;
- от села Кордай до границы Алматинской области;
- от села Кайнар до села Мерке.
В области Жетысу – участок "Алматы-Усть-Каменогорск" (от границы Алматинской области до Талдыкоргана).
В Кызылординской области ограничение действует на двух участках дорог:
- "Кызылорда-Павлодар" - от Кызылорды до границы Улытауской области;
- "Самара-Шымкент" - от границы Актюбинской области до границы Туркестанской области.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В области Улытау невозможно проехать по дорогам "Кызылорда-Павлодар" (от границы Кызылординской области до села Талап) и "Жезказган-Петропавловск" (от посёлка Улытау до границы Костанайской области).
В Костанайской области перекрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" от границы Улытауской области до Аркалыка.