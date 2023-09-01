Трансформировать холдинг "Байтерек" призвал Токаев

Осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию призвал Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения народу Казахстана, , передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга "Байтерек" и его масштабную цифровизацию", - заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что самого пристального внимания требует стимулирование экспорта.

"Механизмы для этого имеются, но нет системного подхода. Поэтому на базе компании KazakhExport следует создать полноценный институт продвижения экспорта с консолидацией в нем всех необходимых инструментов. Кроме того, важно перезагрузить деятельность "Отбасы банка", переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села", - отметил Президент.

По его словам очевидно, что успешное развитие предпринимательства невозможно без развития конкуренции.