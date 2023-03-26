Трамадол внесен в список наркотических веществ в Казахстане

Фото: рixabay

Теперь реализовать трамадол могут только аптеки, имеющие специальное разрешение, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК, правительство Республики Казахстан внесло изменение в своё постановление №470 "Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ".

Изменения коснулись лекарственного средства трамадол. Теперь реализовать его могут аптеки, имеющие специальное разрешение.

Между тем, в комитете медицинского и фармацевтического контроля напомнили, что за реализацию лекарственных средств без лицензии предусмотрена как административная так и уголовная ответственность.