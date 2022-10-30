open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images Сегодня, 13:14
536
Фото: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

Трагедия в Сеуле: среди погибших оказалась казахстанка

Она была студенткой одного из корейских вузов.

В массовой давке, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина в ночь с 29 на 30 октября, погибла гражданка Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"По информации оперативного штаба и полиции города Сеул, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она была студенткой одного из вузов Республики Корея", — говорится в сообщении МИД РК. 

Казахстанские дипломаты связались с родными погибшей, чтобы помочь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан. 

Напомним, трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье на вечеринке по случаю Хэллоуина в центре Сеула.  На празднике находилось около сотни тысяч человек. Когда толпа людей хлынула на узкую улицу, началась массовая давка, которая  привела к многочисленным смертям.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур.

Консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведён в круглосуточный режим работы. Дипломаты начали обзванивать казахстанцев, состоящих на консульском учёте.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#трагедия
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:14
536
Поделитесь:
Наверх