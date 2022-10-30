Трагедия в Сеуле: среди погибших оказалась казахстанка

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Она была студенткой одного из корейских вузов.

В массовой давке, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина в ночь с 29 на 30 октября, погибла гражданка Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"По информации оперативного штаба и полиции города Сеул, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она была студенткой одного из вузов Республики Корея", — говорится в сообщении МИД РК.

Казахстанские дипломаты связались с родными погибшей, чтобы помочь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан.

Напомним, трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье на вечеринке по случаю Хэллоуина в центре Сеула. На празднике находилось около сотни тысяч человек. Когда толпа людей хлынула на узкую улицу, началась массовая давка, которая привела к многочисленным смертям.

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