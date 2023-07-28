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Сегодня, 01:11
92
92Фото: МВД РК
Toyota столкнулась с грузовиком в Улытауской области, погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Сообщается, что 27 июля около 15:20 на трассе Жезказган-Караганда столкнулись автомашина Toyota и грузовой автомобиль. В результате аварии водитель и четыре пассажира Toyota от полученных телесных повреждений погибли на месте.
Данный факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы. По его итогам будет принято процессуальное решение.
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