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  • Toyota столкнулась с грузовиком в Улытауской области, погибли пять человек
МВД РК Сегодня, 01:11
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Сегодня, 01:11
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Фото: МВД РК

Toyota столкнулась с грузовиком в Улытауской области, погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщается, что 27 июля около 15:20 на трассе Жезказган-Караганда столкнулись автомашина Toyota и грузовой автомобиль. В результате аварии водитель и четыре пассажира Toyota от полученных телесных повреждений погибли на месте. 

Данный факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы. По его итогам будет принято процессуальное решение.

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Сегодня, 01:11
92
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