Товарооборот между Германией и Казахстаном вырос до 2,2 миллиарда долларов

Фото: primeminister.kz

Товарооборот между Казахстаном и Германией в прошлом году вырос более чем на шесть процентов и составив более 2,2 миллиарда долларов. При этом последовательный рост сохраняется и в текущем году.Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов во время встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Стороны обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота, развития возобновляемых источников энергии и логистической инфраструктуры, инвестиционного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Премьер подчеркнул, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнёром Казахстана в Европейском Союзе. В этой связи Астана, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы в мировой экономике, настроена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Берлином.

"Мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, одним из успешных примеров сотрудничества между странами является планируемый проект по строительству энергетического комплекса по производству "зелёного" водорода с установкой ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт.

"Это крупнейший на сегодня проект подобного рода в мире, но далеко не предел для Казахстана в данной сфере. Считаю, что наша страна обладает всеми возможностями, чтобы войти в число ведущих центров производства "зеленого" водорода в мировом масштабе", — подчеркнул премьер.

Он отметил высокую значимость инициативы немецкой стороны по открытию в Астане Офиса водородной дипломатии под эгидой Германского общества международного сотрудничества.

"Уверен, что он внесёт большой вклад в укрепление двустороннего взаимодействия между правительственными и экспертными кругами наших стран в сфере возобновляемых источников энергии", — сказал Смаилов.

Премьер-министр также рассказал главе МИД Германии о масштабной программе глубоких политических и социально-экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства.

В свою очередь Анналена Бербок отметила значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние годы в экономической и общественно-политической сферах.

Она подчеркнула, что у Казахстана и Германии есть большой потенциал по дальнейшему развитию экономического взаимодействия по многим направлениям, в том числе в энергетике и промышленности.

"Мы считаем, что важно развивать экономические отношения на равных, чтобы это было взаимовыгодно", — отметила Бербок.

Глава МИД Германии также призвала наращивать взаимодействие в части профессиональной подготовки кадров для различных отраслей экономики.

По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять комплексное сотрудничество по всем приоритетным направлениям.