Total построит в Казахстане ветряную электростанцию

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и главного исполнительного директора Total Energies Патрика Пуянне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время беседы Касым-Жомарт отметил, что в ходе переговоров с Эмманюэлем Макроном особое внимание было уделено компании Total, которая занимает важное место в стратегическом партнёрстве Казахстана с Францией.

Патрик Пуянне рассказал, что Total Energies инвестировала в нашу страну 12 миллиардов долларов, и выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов.

Стороны обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годах на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта – 1,9 миллиарда долларов.

Также глава государства принял председателя cовета директоров Orano S.A. Клода Имовена. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития атомной промышленности. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в Казахстане и планами на будущее.

Клод Имовен сообщил, что совместное предприятие KATCO производит 15% годовой добычи урана в Казахстане и 7% мировой добычи.

Глава государства также принял президента Air Liquide Франсуа Жакова.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проектов Air Liquide в Казахстане и ближайших планах компании.

Франсуа Жаков рассказал президенту, что компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций 120 миллионов евро.

В частности, совместное предприятие "Эр Ликид Мунай Тех Газы" наладило производство технического газа на базе нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре, а для нужд газохимического комплекса по производству полипропилена KPI inc. в Атырауской области построена установка по производству сжатого воздуха и азота.