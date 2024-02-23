Торговые суда стали избегать Красного моря из-за резкого роста страховки

Сухогрузы, груженные углем и другими товарами, все чаще избегают Красного моря, поскольку нападения повстанцев-хуситов на судоходство привели к росту расходов на страхование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Montel.

Нападения на судоходные суда в регионе со стороны повстанцев-хуситов привели к тому, что многие сухогрузы, а также танкеры с СПГ и нефтью пошли по более длинному маршруту вокруг Южной Африки или направились на азиатские рынки.

Если в 2023 году через Красное море и Суэцкий канал в обоих направлениях отгружалось в среднем 8,8 млн тонн угля в месяц, то в декабре этот объем снизился до 5,7 млн тонн, а в январе — до 2,7 млн тонн, согласно данным Kpler. По предварительным оценкам, в этом месяце по маршруту прошло всего 0,2 млн тонн угля.

"Сухогрузы по-прежнему используют маршрут через Красное море, но страховку становится все труднее найти по мере роста числа нападений", — сказал Алексис Эллендер, ведущий аналитик Kpler.

Он указал на сообщения в понедельник о нападении на сухогруз Rubymar, которое, по его словам, перевозило фосфатные удобрения.

"Судно было брошено экипажем и дрейфует", — сказал он.

Были также сообщения о том, что в понедельник в регионе было атаковано еще одно сухогрузное судно Sea Champion, перевозившее аргентинскую кукурузу.

"Ценообразование в страховании — это сложный рынок, на нем есть несколько уровней покрытия, и компании, как правило, не публикуют цифры", — сказал Эллендер.

Но он отметил, что ставки для судов в Красном море, как сообщается, составляют около 1% от стоимости корпуса, по сравнению с примерно 0,7% для судов, использующих черноморские порты Украины.

Бурак Цетинок, глава отдела исследований в Arrow Shipbroking Group, сказал, что падение поставок судов было в значительной степени связано с завышенными затратами на страхование, отметив, что это "гораздо больше" для новых судов.

В то время как Европа не импортирует много угля через Суэцкий канал, неспособность американских, колумбийских, казахстанских и российских экспортеров использовать этот маршрут для поставок в Азию может привести к тому, что большие объемы будут заблокированы на и без того избыточном рынке.

Уже в прошлую среду цена на уголь API 2 достигла восьмимесячного минимума в $89 за тонну на Ice Futures.

По данным Kpler, в этом году практически не было отгружено СПГ через Суэцкий канал, поскольку экспортеры направляли грузы либо в обход Южной Африки, либо в альтернативные пункты назначения на Дальнем Востоке.