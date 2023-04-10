Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев

"Я, Бокаев Санжар Омарович, открыто заявляю, что смерть директора ТОО "РОП" Руслана Шамшиева, по версии независимой московской экспертизы, наступила в результате убийства, а не самоубийства, как пыталось убедить нас следствие на протяжении целого года. У меня на руках имеется полный текст московской экспертизы, которая опровергает версию самоубийства, показывает наличие гемотомы на затылке от удара тупым предметом, вероятную потерю сознания, а также следов на шее, характерных для удушения посторонним лицом. Трасология указала на горизонтальное положение борозды следа, что невозможно при повешении, а также следы рывков. Более того, московские эксперты поставили под сомнение объективность казахстанской экспертизы и доказали, что при всех тех обстоятельствах, указанных в деле, человек не мог совершить суицид", - сообщил он.