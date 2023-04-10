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Facebook / Руслан Шамшиев Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41
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Фото: Facebook / Руслан Шамшиев

Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев

Экс-кандидат в депутаты мажилиса Санжар Бокаев заявил, что знает правду о смерти управляющего директора ТОО "РОП" Руслана Шамшиева, передает BaigeNews.kz. На своей странице в Facebook он опубликовал обращение к генеральному прокурору и министру внутренних дел. 
"Я, Бокаев Санжар Омарович, открыто заявляю, что смерть директора ТОО "РОП" Руслана Шамшиева, по версии независимой московской экспертизы, наступила в результате убийства, а не самоубийства, как пыталось убедить нас следствие на протяжении целого года. У меня на руках имеется полный текст московской экспертизы, которая опровергает версию самоубийства, показывает наличие гемотомы на затылке от удара тупым предметом, вероятную потерю сознания, а также следов на шее, характерных для удушения посторонним лицом. Трасология указала на горизонтальное положение борозды следа, что невозможно при повешении, а также следы рывков. Более того, московские эксперты поставили под сомнение объективность казахстанской экспертизы и доказали, что при всех тех обстоятельствах, указанных в деле, человек не мог совершить суицид", - сообщил он.
 
Бокаев попросил правоохранительные органы приобщить к делу московскую экспертизу, переквалифицировать дело по статье “Убийство” и установить исполнителя и заказчика преступления. Он отметил, что экспертизу заказала супруга Шамшиева и передала результаты ему.
"Мы ждали все это время, что следственные органы, изучив материалы экспертизы, переквалифицируют дело. Однако этого не произошло. Кто-то из высокопоставленных чиновников не заинтересован в объективном расследовании данного дела. В ближайшее время будет дана пресс-конференция членами семьи покойного Руслана Шамшиева, которые расскажут о всех обстоятельствах дела", - отметил Санжар Бокаев.
Напомним, в январе 2022 года был найден мертвым управляющий директор "Оператор РОП" Руслан Шамшиев. Это произошло в тот период, когда Антикор начал задерживать должностных лиц, причастных к хищению в компании. Первоначальной версией случившегося назвали суицид. 
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Сегодня, 14:41
360
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