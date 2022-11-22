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  • Топ-5 востребованных профессий будущего назвал Саясат Нурбек
Топ-5 востребованных профессий будущего назвал Саясат Нурбек Сегодня, 19:29
29
Сегодня, 19:29
29

Топ-5 востребованных профессий будущего назвал Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал пять профессий, которые будут востребованы в будущем, передаёт BaigeNews.kz

По его мнению, наиболее популярными будут инженеры, учителя, медицинские работники, сотрудники транспорта и перевозок, специалисты аграрного сектора.

Министр порекомендовал абитуриентам ознакомиться с проектом "Атлас профессионалов".

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#профессия #рейтинг #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:29
29
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