ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года опубликовали столичные полицейские

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Столичные полицейские сделали видеоподборку курьезных ситуаций, с которыми они столкнулись в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ведомстве отметили, что стражам порядка приходится не только выяснять обстоятельства серьёзных преступлений, но и становиться участниками нелепых задержаний, встречаться с самыми невероятными персонажами.

ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года:

1. Юноши ради эффектного видео устроили трюки на капоте и выложили его в социальные сети. Всех нарушителей в итоге привлекли к ответственности;

2. Ночные пранкеры на видеозаписи ЦОУ ДП Астаны загрузили человека в багажник. С ними полицейские провели беседу;

3. Необдуманные сальто 22-летнего пьяного жителя столицы закончились дорожно-транспортным происшествием. Парень получил семь суток ареста.

4. Некоторые конфликты на дорогах вызывают улыбку полицейских, когда не приводят к серьезным последствиям;

5. Момент необычной кражи попал на видеокамеру. Стражи порядка, возможно, не смогли бы доказать, что мужчина смог унести на себе туши пяти баранов, если бы не видеозапись.