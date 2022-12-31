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  • ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года опубликовали столичные полицейские
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:15
262
Сегодня, 14:15
262
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года опубликовали столичные полицейские

Столичные полицейские сделали видеоподборку курьезных ситуаций, с которыми они столкнулись в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ведомстве отметили, что стражам порядка приходится не только выяснять обстоятельства серьёзных преступлений, но и становиться участниками нелепых задержаний, встречаться с самыми невероятными персонажами.

ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года:                                                                                                                                                                      

1. Юноши ради эффектного видео устроили трюки на капоте и выложили его в социальные сети. Всех нарушителей в итоге привлекли к ответственности;

2. Ночные пранкеры на видеозаписи ЦОУ ДП Астаны загрузили человека в багажник. С ними полицейские провели беседу;

3. Необдуманные сальто 22-летнего пьяного жителя столицы закончились дорожно-транспортным происшествием. Парень получил семь суток ареста.

4. Некоторые конфликты на дорогах вызывают улыбку полицейских, когда не приводят к серьезным последствиям;

5. Момент необычной кражи попал на видеокамеру. Стражи порядка, возможно, не смогли бы доказать, что мужчина смог унести на себе туши пяти баранов, если бы не видеозапись.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#Новый год #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:15
262
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