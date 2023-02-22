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  • Тонну нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские ЗКО
polisia.kz Сегодня, 08:50
170
Сегодня, 08:50
170
Фото: polisia.kz

Тонну нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские ЗКО

Тонну нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За провоз нелегального спирта задержали мужчину 1990 года рождения.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью был остановлен грузовик Газон. В ходе осмотра обнаружена спиртовая продукция, расфасованная в пятилитровые бутылки", - сообщили в полиции.

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#алкоголь #полиция #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
170
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