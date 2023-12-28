Толпа у здания аэропорта в Астане: в администрации дали пояснения

В Сети распространяют видео, на котором запечатлена толпа людей у здания аэропорта в Астане. В администрации учреждения прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

"Утром у административного здания собрались граждане, оказывающие клининговые услуги в аэропорту Астаны, требуя новогоднюю премию. Председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Ергазы Жолдасов, специалисты юридической службы, отдела кадров, представители городской авиационной транспортной прокуратуры встретились с людьми для разъяснения законности требования. Встреча не является забастовкой, как предполагают некоторые СМИ. Об этом заявили сами оказывающие услуги клининга граждане, принявшие участие в собрании", - заявили в администрации.

Работники по найму, требующие премию, оказывают услуги на основании гражданско-правового договора.

"Согласно договору ГПХ общество не выплачивает дополнительные вознаграждения в виде премии. Всем гражданам, оказывающим услуги в аэропорту на основании гражданско-правового договора, за декабрь оплата за оказанные услуги полностью произведена. Правоохранительные органы оценивают, насколько законны требования лиц", - уточнили в аэропорту.

Инцидент не повлиял на график полётов. Аэропорт работал в штатном режиме.