Только трое кандидатов обозначали внешнеполитическую повестку - политолог о проведении выборов президента

В гостях у проекта "2022" побывал политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарёв. Он прокомментировал предвыборные программы кандидатов в президенты, а также проведение теледебатов, передаёт BaigeNews.kz.

"Самые серьёзные вызовы для Казахстана - внешние. Только трое из кандидатов – это Касым-Жомарт Токаев, Мейрам Кажыкен и Нурлан Ауесбаев обозначали внешнеполитическую повестку. Причём у двух последних кандидатов подаётся такое мнение, что Казахстану надо если не выходить из ЕАЭС и ОДКБ, то как-то ограничить там своё присутствие. Тогда как у главы государства всё направлено на то, чтобы развивать многовекторную политику, оставаясь во всех международных организациях, продвигать национальные интересы", - сказал политолог.

По его словам, только у действующего президента и Нурлана Ауесбаева есть в программах пункты о том, как реформировать политическую систему.

"У Салтанат Турсынбековой уклон больше на правовую сферу. Каракат Абден – традиционалистка с точки зрения семьи, интересов женщин, детей. Мейрам Кажыкен – продвигает повестку профсоюзов, работников наёмного труда. Жигули Дайрабаев – руководитель фермерской ассоциации, у него программа посвящена теме подъёма сельского хозяйства. Нурлан Ауесбаев – пробует оппозиционную линию. Самая обширная повестка у Касым-Жомарта Токаева. В принципе, ему не нужно было ничего придумывать. Все было изложено в двух посланиях этого года", - проанализировал эксперт.

Андрей Чеботарёв отметил, что проведение дебатов – важная составляющая президентской гонки. Но при этом добавил, что в этом году на дебатах не было серьёзного оппонента, как это было в 2019 году.

"Самые первые теледебаты кандидатов в президенты прошли в 2005 году. В них тогда не участвовал президент Нурсултан Назарбаев, и его никто не представлял, как Касым-Жомарта Токаева на дебатах в 2019 году и в этом году. Это был серьёзный шаг вперёд. Раньше было трудно представить, чтобы кандидаты на центральном телевидении продвигали свою повестку. В прошлых дебатах тон задавал оппозиционный кандидат Амиржан Косанов. В этот раз серьёзного оппонента никто не представил, оппозиция не объединилась", - отметил Чеботарёв.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября.

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