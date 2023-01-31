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Толкнувшего школьницу учителя физкультуры уволили в Астане
В школе-лицее №27 Астаны уволили учителя физической культуры, который на занятиях толкнул ученицу второго класса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Видео инцидента распространилось в соцсетях. После этого в школе проведено служебное расследование.
"Учителю физической культуры вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора на основании рекомендации совета по педагогической этике. Согласно приказу школы от 30 января 2023 года 19 "Об увольнении" и в соответствии с пунктом 5 статьи 49 Трудового кодекса РК данный учитель уволен с работы", - сообщили в столичном управлении образования в ответ на запрос "Казинформа".
Как сообщили в акимате, проведена профилактическая работа с коллективом школы. Заместителю руководителя по воспитательной работе поручено вести контроль за соблюдением основных принципов педагогической этики и впредь недопущением таких ситуаций.
Помимо этого, мама девочки написала заявление в полицию о том, что учитель физкультуры одной из городских школ толкнул и накричал на её 8-летнюю дочь.
"По факту проводится проверка. В отношении несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой в отношении педагога будет принято решение согласно действующему законодательству", - сообщили в ДП столицы.
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