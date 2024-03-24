Токтогульское водохранилище в Кыргызстане рискует высохнуть

За неделю с 16 по 22 марта объем воды в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане сократился на 122,76 миллиона кубометров — до 7 миллиардов 196,6 миллиона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал 24.kg .

С начала года уровень воды сократился на 3 миллиарда 233,08 миллиона кубометров. Год назад на середину марта показатель был выше.

Одна из причин этого — слабый приток воды. Если в прошлом году за третью неделю марта он в среднем составлял 222 кубометра в секунду, то в этом году — только 187.

На сегодня ситуация с водой в Токтогульском водохранилище практически критическая. Энергетики уже предупредили — если так пойдет дальше, то к апрелю Токтогул может достичь "мертвого" объема в 5,5 млрд кубометров. В этом случае Токтогульская ГЭС не сможет вырабатывать электроэнергию.

Токтогулское водохранилище регулирует сток воды по реке Нарын – главного притока реки Сырдарья. В случае обмеления водохранилища власти Кыргызстана могут принять решение о сокращении попусков воды, что приведет к обмелению Сырдарьи, которая является главным источником поливной воды для Туркестанской и Кызыординской областей.

Другой причиной обмеления водохранилища стала авария на Бишкекской ТЭЦ в начале февраля. Из-за отключения этой станции энергетика Кыргызстана сейчас строиться в основном на выработке электроэнергии на ГЭС и за счет поставок со стороны Казахстана.