Токаеву презентовали продукцию кызылординских предприятий стройиндустрии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил завод железобетонных изделий в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что общая стоимость запущенного в этом году ТОО "Строительно-транспортная компания" составляет 2,6 миллиарда тенге. Из них 370 миллионов тенге профинансировано через Фонд поддержки предпринимательства "Даму".

Отмечается, что комбинат производит 200 кубометров железобетонных изделий в день. Необходимое сырьё для производства добывается в самом регионе.

Главе государства также презентовали продукцию других предприятий строительной индустрии Кызылординской области, в частности, листовое стекло (ТОО "OrdaGlass"), ПВХ-трубы и фитинги (ТОО "КНК Кемикал"), каски (ТОО "NP-Consalting"), плиточные клеи и декоративную штукатурку (ТОО "Вега-Пром"), дорожные и тротуарные бордюры, песчано-керамзитовые блоки (ИП "Садуакасов Ж.А"), различные фракции щебня (ТОО "Shalkiya Dolomite Operating"), окна и зеркала (ТОО "Комфорт KZ"), известь (ТОО "Орда строй маркет"), кирпичную продукцию (ТОО "Мелиоратор"). Кроме того, на выставке были представлены текстильные изделия компании "Dalatex", средства индивидуальной защиты производства ТОО "Өркен Әлем".

Президент в беседе с предпринимателями подчеркнул, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу.