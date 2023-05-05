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akorda.kz Сегодня, 19:20
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Сегодня, 19:20
291
Фото: akorda.kz

Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане

Президенту Казахстана представили образцы обмундирования военнослужащих, передаёт BaigeNews.kz.

Фотографии с мероприятия появились в Telegram-канале Акорды.

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Сегодня, 19:20
291
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