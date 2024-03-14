Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников

Касым-Жомарту Токаеву доложено о результатах международного сотрудничества по оказанию правовой помощи и розыску скрывшихся за рубежом преступников. По ряду резонансных уголовных дел подозреваемые задержаны и возвращены в Казахстан для осуществления правосудия.

Глава государства проинформирован о том, что по вопросам возврата активов достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ.

Как сообщил Берик Асылов, оказана правовая помощь 220 инвесторам, вложившим в экономику страны 2,7 триллиона тенге. В результате данной работы повышается уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти. В ходе встречи рассмотрено реальное состояние дел в регионах по привлечению прямых инвестиций.

Президенту представлен отчёт о криминогенной ситуации в стране и о мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.

Глава государства подчеркнул важность эффективного использования "прокурорского фильтра" по решениям уполномоченных органов в отношении инвестиционных проектов. При этом он акцентировал внимание на необходимость усиления контроля и ответственности указанных органов за достоверность их данных о привлекаемых инвестициях.

Президентом также отмечена необходимость применения широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов.