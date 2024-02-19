  • 19 Февраля, 19:28
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Токаеву доложили о планах Агентства по развитию конкуренции на 2024 год

Сегодня, 19:20
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
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Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. Президент заслушал отч`т об исполнении Агентством контрольных функций, в том числе о совместной работе с правоохранительными органами по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о работе, проведённой в рамках антимонопольных мер реагирования. Доля исполненных предписаний достигла 90,3 процента.

Марат Омаров рассказал о планах Агентства по развитию конкуренции на 2024 год.

Как сообщил председатель Агентства, разработана и запущена информационно-аналитическая система для анализа состояния конкуренции, оцифрованы государственные услуги, разрабатывается информационная система – база данных АЗРК, будут внедрены элементы искусственного интеллекта для выявления картельных сговоров.

По итогам встречи президент дал ряд поручений Марату Омарову, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами к защите и развитию малого и среднего бизнеса. 

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