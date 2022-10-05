Токаева выдвинет кандидатом в президенты Национальная волонтёрская сеть

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На общем собрании объединения Национальная волонтёрская сеть выступила с инициативой выдвижения от лица волонтёрских организаций кандидатом в Президенты действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт Baigenews.kz.

Её члены отметили значимый вклад в развитие в волонтёрское движение президентом страны.

"Президентом была поддержана наша инициатива об объявлении 2020 года Годом волонтёра. Это решение сыграло важную роль, ведь именно волонтеры, наравне с медиками и другими службами, оказались на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Это способствовало развитию грантов для волонтерских проектов, учреждению и вручению пяти тысячам казахстанцев государственной награды — медали "Халық Алғысы" за проявленную активность в сложный период пандемии", — сказала председатель Национальной волонтёрской сети Вера Ким.

Она отдельно выделила поддержку Касым-Жомарта Токаева единого проекта республиканского фронт-офиса волонтёров "Birgemiz" при Национальной волонтёрской сети, что позволило организовать сеть по всему Казахстану и оказывать информационную и ресурсную помощь людям через волонтёрские группы.