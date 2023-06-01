Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане

Фото: akorda.kz

Во время рабочей поездки в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой клиники Керуен-Medicus, осмотрел клинико-диагностическое отделение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Клиника оказывает амбулаторно-поликлиническую, диагностическую и стационарную помощь взрослым и детям не только на платной основе, но и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Здесь обслуживаются более 18 тысяч человек.

В ходе беседы с персоналом клиники президент Казахстана назвал важным открытие специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений и центров. Он также пожелал им успехов в их непростой работе.