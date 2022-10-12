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Токаев зарегистрирован кандидатом от Народной Коалиции общественных сил
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Состоялось заседание Центризбиркома. Как сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман, 7 октября в Центральную избирательную комиссию от ряда республиканских общественных объединений представлены документы о выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
Для регистрации представлены:
- справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом в Президенты Токаевым декларации об активах и обязательствах;
- медицинское заключение об отсутствии у кандидата в Президенты заболеваний, препятствующих его регистрации;
- протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы республики о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата в Президенты.
Согласно протоколам, доверенными лицами в поддержку кандидата Токаева собраны подписи 399 809 граждан во всех 20 регионах Казахстана.
В связи с достижением порога необходимого количества достоверных подписей (не менее 118 273 подписей, Постановление ЦИК РК № 69/549), проверка была прекращена.
Все документы, необходимые для регистрации Токаева кандидатом в президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям.
Постановлением ЦИК РК Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года, а также выдано соответствующее удостоверение.
Напомним, 8 октября ЦИК сообщила, что Токаев соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты.
Он не сдавал экзамен на знание казахского языка, так как это требование не распространяется на действующего президента.
Касым-Жомарта Токаева выдвинула в президенты общественная коалиция.
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