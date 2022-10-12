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Токаев зарегистрирован кандидатом от Народной Коалиции общественных сил Вчера, 15:35
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Токаев зарегистрирован кандидатом от Народной Коалиции общественных сил

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выборы президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Состоялось заседание Центризбиркома. Как сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман, 7 октября в Центральную избирательную комиссию от ряда республиканских общественных объединений представлены документы о выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта  Токаева.

Для регистрации представлены:

  •  справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом в Президенты Токаевым декларации об активах и обязательствах;
  • медицинское заключение об отсутствии у кандидата в Президенты заболеваний, препятствующих его регистрации;
  • протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы республики о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата в Президенты.

Согласно протоколам, доверенными лицами в поддержку кандидата Токаева собраны подписи 399 809 граждан во всех 20 регионах Казахстана.

В связи с достижением порога необходимого количества достоверных подписей (не менее 118 273 подписей, Постановление ЦИК РК № 69/549), проверка была прекращена.

Все документы, необходимые для регистрации Токаева кандидатом в президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Постановлением ЦИК РК Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года, а также выдано соответствующее удостоверение.

Напомним, 8 октября ЦИК сообщила, что Токаев соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты. 

Он не сдавал экзамен на знание казахского языка, так как это требование не распространяется на действующего президента.

Касым-Жомарта Токаева выдвинула в президенты общественная коалиция.

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#выборы #ЦИК #Касым-Жомарт Токаев
Журналист
Вчера, 15:35
440
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