Токаев выступит на открытии первой сессии парламента VIII созыва

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии парламента Республики Казахстан VIII созыва, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента на совместном заседании палат парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00 часов.