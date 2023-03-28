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Токаев выступит на открытии первой сессии парламента VIII созыва Сегодня, 09:01
232
Сегодня, 09:01
232

Токаев выступит на открытии первой сессии парламента VIII созыва

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии парламента Республики Казахстан VIII созыва, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.

Выступление президента на совместном заседании палат парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00 часов.

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Сегодня, 09:01
232
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