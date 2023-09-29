Токаев выступил на заседании "С5 + Германия"
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Президент Казахстана принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Обращаясь к участникам саммита, глава государства отметил, что инициатива диалога "C5 + Германия" способна придать мощный импульс взаимной кооперации между странами.
Касым-Жомарт Токаев представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики.
В ходе встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике. Участники обсудили повестку, связанную с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. По мнению президента Казахстана, для региона очень важен опыт Германии в решении указанных проблем.
Главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского Союза. Была рассмотрена ситуация в Афганистане.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьёзно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.
В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.
Глава государства высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией.
В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.
В ходе встречи также выступили президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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