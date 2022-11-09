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Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека Сегодня, 21:41
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Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана Копена Амирбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду,

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного публициста, известного сатирика, заслуженного деятеля Казахстана.

"Копен Амирбекулы много лет плодотворно трудился в ряде республиканских изданий. Он внёс неоценимый вклад в развитие жанра национальной сатиры. Имя Копена Амирбекулы, оставившего богатое литературное наследие, никогда не будет забыто", – говорится в телеграмме.

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#президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:41
47
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