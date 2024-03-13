Токаев выразил соболезнования родным Гани Калиева

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Гани Калиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного политика, общественного деятеля и учёного Гани Калиева.