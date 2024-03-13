  • 13 Марта, 19:47
  • BAIGENEWS

Токаев выразил соболезнования родным Гани Калиева

Сегодня, 18:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
126
Фото: Qazcontent

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Гани Калиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного политика, общественного деятеля и учёного Гани Калиева.

"Гани Алимулы направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом парламента и председателем партии "Ауыл", он принимал участие в политическом развитии страны и внёс значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства", – говорится в телеграмме.

Самое читаемое

Наверх