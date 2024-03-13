Токаев выразил соболезнования родным Гани Калиева
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
126Фото: Qazcontent
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования родным и близким общественного деятеля Гани Калиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного политика, общественного деятеля и учёного Гани Калиева.
"Гани Алимулы направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом парламента и председателем партии "Ауыл", он принимал участие в политическом развитии страны и внёс значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства", – говорится в телеграмме.
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