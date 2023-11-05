Токаев выразил соболезнования президенту Непала

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту и народу Непала в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны, передаёт BaigeNews.kz.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели многих людей и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", — говорится в телеграмме.

Напомним, землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Ранее сообщалось о 157 погибших и 170 пострадавших. Власти считают, что число жертв ещё может возрасти.