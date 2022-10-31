Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат.

"Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.