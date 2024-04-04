Токаев встретился со спасателями и волонтёрами в ЗКО
Сегодня, 18:04
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Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
47Фото: akorda.kz
Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область завершилась встречей с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлечённым в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.
"Сейчас это кампания закончится, в любом случае мы справимся с ситуацией. Спасатели, полицейские, волонтёры, которые работают здесь, получат заслуженные награды. Я обязательно позабочусь об этом", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
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