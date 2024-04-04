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Токаев встретился со спасателями и волонтёрами в ЗКО

Сегодня, 18:04
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: akorda.kz

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область завершилась встречей с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлечённым в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.

"Сейчас это кампания закончится, в любом случае мы справимся с ситуацией. Спасатели, полицейские, волонтёры, которые работают здесь, получат заслуженные награды. Я обязательно позабочусь об этом", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

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