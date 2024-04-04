Токаев встретился со спасателями и волонтёрами в ЗКО

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область завершилась встречей с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлечённым в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.