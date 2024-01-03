Токаев: В 2024 году исполняется 125 лет со дня рождения Каныша Сатпаева
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В интервью Egemen Qazaqstan Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие ожидания связывает с наступившим новым годом, и какие главные задачи стоят перед страной, передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в сентябрьском Послании поставил задачу — перейти на новую экономическую модель.
"В качестве стратегической цели обозначена задача удвоения ВВП к 2029 году. В скором времени состоится расширенное заседание Правительства, на котором мы подведем итоги социально-экономического развития и определим тактику дальнейших действий в этом направлении.
Полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая. Традиционно они проходили летом, но в этом году мы скорее всего проведем заседание весной", - сказал он.
Он также отметил, что в течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.
"Мы продолжим конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учетом национальных интересов государства. В 2024 году в нашей стране пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности.
Большим событием станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников. Они важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами — наследниками номадической цивилизации Великой степи", - заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чествование выдающихся исторических деятелей нашего народа.
"В этом году исполняется 125 лет со дня рождения знаменитого ученого Каныша Сатпаева и 100 лет со дня рождения прославленных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахымжана Кошкарбаева. Кроме того, по мнению историков, в 2024 году исполнится 800 лет с момента фактического образования Улуса Джучи. В связи с такой знаковой датой, показывающей многовековые корни нашей государственности, будет развернута большая исследовательская работа. В этом году завершится подготовка многотомника по истории Казахстана. Это обстоятельный труд, над которым работает более 200 отечественных ученых и около 60 привлеченных зарубежных специалистов.
Помимо множества важных событий, будет еще больше рутинной каждодневной работы. От усилий всех граждан зависит, каким этот год останется в истории страны. В своем новогоднем обращении я сказал, что в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации, но всем нам придется хорошо поработать для достижения этой цели", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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