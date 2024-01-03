Токаев: В 2024 году исполняется 125 лет со дня рождения Каныша Сатпаева

В интервью Egemen Qazaqstan Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие ожидания связывает с наступившим новым годом, и какие главные задачи стоят перед страной, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в сентябрьском Послании поставил задачу — перейти на новую экономическую модель.

"В качестве стратегической цели обозначена задача удвоения ВВП к 2029 году. В скором времени состоится расширенное заседание Правительства, на котором мы подведем итоги социально-экономического развития и определим тактику дальнейших действий в этом направлении. Полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая. Традиционно они проходили летом, но в этом году мы скорее всего проведем заседание весной", - сказал он.

Он также отметил, что в течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.

"Мы продолжим конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учетом национальных интересов государства. В 2024 году в нашей стране пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Большим событием станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников. Они важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами — наследниками номадической цивилизации Великой степи", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что полезным с точки зрения укрепления общенациональной идентичности станет чествование выдающихся исторических деятелей нашего народа.