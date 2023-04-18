Токаев сменил посла в Азербайджане

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Указом главы государства Алим Байел назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее занимавший этот пост Сержан Абдыкаримов, освобождён от должности.

Также указами главы государства чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Магжан Ильясов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Исландии, Ирландии по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол РК в Швейцарской Конфедерации Кайрат Саржанов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.