Токаев провёл переговоры с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с Наследным принцем, Премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.

"Мы рассматриваем Ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего, о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания Его Королевскому Высочеству Мухаммеду бен Салману", – отметил глава государства.

Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.

"Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", – сказал министр.

Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики.



По итогам встречи было подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции.