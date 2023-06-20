Токаев прокомментировал позицию Казахстана о соблюдении западных санкций

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал позицию Казахстана о соблюдении санкций западных государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы твёрдо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности. В то же время мы поддерживаем торговые отношения с Россией. Объём двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 миллиардов долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам", - сказал глава государства во время выступления с совместным заявлением для представителей СМИ.

Ранее Токаев обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины.