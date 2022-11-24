Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах

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В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю переизбрания Президентом Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegtam-канал Борт №1.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал успехов Касым-Жомарту Токаеву в выполнении стоящих перед ним важных задач, а народу Казахстана – мира, свободы и процветания.

"Я возлагаю надежды на то, что во время Вашего нового срока полномочий со всей решимостью будет продолжен начатый Вами процесс реформ и модернизации во благо всех казахстанцев. Германия при этом и впредь будет выступать в роли надежного партнера Казахстана", – говорится в поздравлении.

Президент Италии Серджио Маттарелла, пожелав больших успехов Касым-Жомарту Токаеву, подчеркнул, что наши страны связывают прекрасные двусторонние отношения, отметившие в этом году 30-летие.

"Италия с интересом наблюдает за развитием амбициозных реформ, направленных на укрепление верховенства права и модернизацию страны. Этот процесс, являющийся предвестником стабильности и развития для Казахстана и региона Центральной Азии в целом, приобретает особое значение в связи с динамичным укреплением отношений с Европейским Союзом", – отметил Серджио Маттарелла.

В своем поздравлении Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что оказанное Касым-Жомарту Токаеву большое доверие даст мощный импульс продолжению курса страны на прогресс и процветание.

"Сербия остается надежным партнером Казахстана, и поэтому я выражаю надежду, что в течение нового президентского срока Вы посетите нашу страну. Ваш визит внесет значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и всеобъемлющего сербско-казахского сотрудничества", – пишет Александр Вучич.

Президент Чехии Милош Земан в своей поздравительной телеграмме подчеркнул, что выборы подтвердили прочное положение Касым-Жомарта Токаева во Главе государства и продемонстрировали его высокий уровень доверия граждан.

"Я искренне поздравляю Вас с этим результатом. Рад, что отношения между Чешской Республикой и Республикой Казахстан на протяжении многих лет носят дружественный характер, двустороннее сотрудничество успешно развивается не только в экономической сфере, но и во многих других областях", – написал чешский лидер.

Сегодня в адрес Касым-Жомарта Токаева также поступила поздравительная телеграмма по случаю переизбрания Президентом Республики Казахстан от Президента Франции Эмманюэля Макрона. Он пожелал главе государства всяческих успехов в исполнении высоких обязанностей.