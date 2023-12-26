Токаев призвал страны ЕАЭС совместно готовиться к вызовам 2024 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны ЕАЭС максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции, передаёт BaigeNews.kz.

В своём выступлении глава государства отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

"Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние – это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9 процента. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны "евразийской пятёрки", - отметил Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Для сохранения траектории устойчивого развития экономик стран ЕАЭС, по его словам, нужно совместно готовиться к вызовам 2024 года.

"По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами – от полутора до трёх процентов. ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 триллиона долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики.

Лидер Казахстана полагает, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит позиционирование экономического объединения на мировой арене.

Он приветствовал отражение данного вопроса в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь".

В саммите также приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко и Кыргызстана - Садыр Жапаров. Также с видеообращением выступил руководитель государства-наблюдателя при ЕАЭС – президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.